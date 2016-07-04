Представлена официальная песня Олимпийских игр в Рио (видео)
17:52, 04 июля 2016Другое
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Музыкальное произведение называется "Alma e Coração".
Сегодня в интернете появилась официальная песня Олимпийских игр 2016 года, которые пройдут 5-21 августа в Рио-де-Жанейро.
Песня называется "Alma e Coração" ("Душа и сердце"), а ее авторами выступили бразильские исполнители Тиагинью и Промоте.
Напомним, открытие Олимпиады состоится 5 августа на стадионе "Маракана".
Как сообщал УНИАН, в середине июня были представлены медали Олимпиады-2016.
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