Представлена официальная песня Олимпийских игр в Рио (видео)

Сегодня в интернете появилась официальная песня Олимпийских игр 2016 года, которые пройдут 5-21 августа в Рио-де-Жанейро.

Песня называется "Alma e Coração" ("Душа и сердце"), а ее авторами выступили бразильские исполнители Тиагинью и Промоте.

Напомним, открытие Олимпиады состоится 5 августа на стадионе "Маракана".

Как сообщал УНИАН, в середине июня были представлены медали Олимпиады-2016.