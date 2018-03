Ризатдинова взяла второе "золото" на Кубке Мира в Берлине

Украинка Анна Ризатдинова завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Берлине, сообщает Xsport.ua.

После "золота" в финале с обручем, она повторила свой успех в упражнении с булавами.

Безошибочное выступление под песню Майкла Джексона They Don't Care About Us не оставило выбора судьям, которые поставили украинской приме 18,950 балла. Это оценка осталась недосягаемой для конкурентов Ризатдиновой.

Второе и третье место в соревновании заняли представительницы Беларуси Мелитина Станюта и Катерина Галкина.

В упражнении с лентой Ризатдинова заняла второе место, уступив россиянке Дине Авериной. Третье место заняла Мелитина Станюта.