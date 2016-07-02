Лучший теннисист мира Джокович проиграл в третьем круге Уимблдона

В предместье Лондона завершился матч третьего круга Уимблдонского теннисного турнира, в котором лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии проиграл американцу Сэму Куэрри.

Матч завершился в четырех партиях - 6:7, 1:6, 6:3, 6:7.

Из-за постоянных дождей в окрестностях английской столицы игроки сражались на протяжении двух дней, хотя чистое время матча составило ровно 3 часа.

После приблизительно равного первого сета, где на тай-брейке больше повезло американцу, Джокович вчистую проиграл вторую партию - 1:6. Этот момент мог психологически надломить лучшего игрока мира, но тот сумел настроиться и переломить ход игры - 6:3.

А в четвертом сете уже Куэрри держался до конца. В том числе, выиграв гейм на подаче Джоковича при счете 4:5, когда серб подавал "на сет". После этого американец выиграл свой гейм (6:5) и в решающий момент вновь пошел дождь, прервавший матч на час.

Заключительный отрезок игры продлился лишь несколько минут. Легко проиграв гейм на подаче Джоковича и совершив несколько ошибок в начале тай-брейка, Куэрри собрался и блестяще провел концовку, сумев выиграть гейм, сет и матч.

Как сообщал УНИАН, Уимблдон-2016 проходит с 27 июня по 10 июля.