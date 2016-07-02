Сильнейший спринтер мира Усейн Болт может пропустить Олимпиаду в Рио

Шестикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира в беге на дистанции 100 и 200 метров спринтер Усэйн Болт отказался от участия в финале 100-метровки национального чемпионата Ямайки из-за повреждения подколенного сухожилия, сообщил спортсмен в своем Twitter.

Таким образом, он до сих пор не гарантировал себе участие в Олимпиаде-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро.

"После того как я почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии по итогам первого раунда, а затем снова в полуфинале, меня осмотрел главный врач национального чемпионата и диагностировал надрыв первой степени", - заявил Болт.

"Я предоставил медицинское заключение, чтобы получить освобождение от участия в финале 100-метровки и оставшейся части соревнований в рамках национального чемпионата. Я немедленно займусь лечением и надеюсь быть готовым к Лондонским юбилейным играм 22 июля, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро", - отметил спринтер.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.