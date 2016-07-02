В четвертый раз в истории Уимблдона теннисисты выйдут на корт в "промежуточное" воскресенье

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира из-за постоянных дождей на протяжении первых пяти дней соревнований приняли решение провести матчи в воскресенье, это происходит в четвертый раз в истории турнира, основанного в 1877 году, сообщает Р-Спорт.

По традиции Уимблдон длится, как и другие турниры серии Большого шлема, две недели, в последнее воскресенье проводится мужской финал, но промежуточное воскресенье всегда было на Уимблдоне выходным днем. Крыша имеется только над центральным кортом, на всех остальных кортах игра во время дождя приостанавливается. На этой неделе были перенесены из-за непогоды десятки матчей.

"Всеанглийский клуб лаун-тенниса подтвердил, что в связи с плохими погодными условиями на протяжении первой недели турнира поединки пройдут в "промежуточное" воскресенье, 3 июля. Это произойдет в четвертый раз за всю историю Уимблдона. В предыдущие разы такое решение принималось в 1991, 1997 и 2004 годах", - говорится в сообщении организаторов турнира.

"Решение объясняется стремлением уменьшить число отложенных матчей и дать турниру возможность завершиться в срок. Билеты будут доступны в интернете, но с ограничением - два билета на семью", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Уимблдон-2016 проходит с 27 июня по 10 июля. Все представители Украины в одиночных мужском и женском разрядах уже выбыли из борьбы, не пройдя далее второго круга соревнований.