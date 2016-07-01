Женскую сборную Украины по гандболу возглавит Борис Чижов

Президиум Федерации гандбола Украины рекомендовал Министерству молодежи и спорта Украины кандидатуру Бориса Чижова для утверждения и подписания контракта. Вторым тренером национальной команды станет Валерий Войналович, сообщает пресс-служба ФГУ.

Перед тренерским штабом поставлена задача вывести сборную Украины в финальную часть чемпионата мира-2017. Отбор на ЧМ будет проходить в два этапа: групповой турнир и плей-офф.

Решение по Чижову членами Президиума ФГУ было принято единогласно. На посту главного тренера сборной он заменит Бориса Петровского, контракт которого с Министерством завершился. У Чижова огромный опыт тренерской работы на уровне клубов и сборных Украины разных возрастных групп.

В квалификации к чемпионату мира-2017 сборная Украины поборется в Группе 1 с командами Словакии, Литвы и Греции.

Даты матчей группового турнира:

1 тур (5.-6.10.2016): Украина - Литва, Словакия - Греция

2 тур (8.-9.10.2016): Греция - Украина , Литва - Словакия

3 тур (23.-24.11.2016): Словакия - Украина, Греция - Литва

4 тур (26.-27.11.2016): Украина - Словакия, Литва - Греция

5 тур (30.11.-1.12.2016): Литва - Украина, Греция - Словакия

6 тур (3.-4.12.2016): Украина - Греция, Словакия - Литва