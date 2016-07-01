Семь украинских теннисистов примут участие в Играх в Рио

16:51, 01 июля 2016
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Международная федерация тенниса огласила полный список участников Олимпиады.

Украинские теннисисты будут участвовать во всех разрядах олимпийского турнира в Рио / rio2016.com

Международная федерация тенниса (ITF) обнародовала полный список участников Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, в который вошли семь украинских спортсменов, сообщает официальный сайт ITF.

Украину на Играх-2016 будут представлять:

в мужском одиночном разряде - Илья Марченко; 

в женском одиночном разряде  - Элина Свитолина и Леся Цуренко; 

в мужском парном разряде  - Илья Марченко и Денис Молчанов;.

в женском парном разряде  - Элина Свитолина / Ольга Савчук и Людмила Киченок / Надежда Киченок.

Список смешанных пар (микст) будет утвержден уже непосредственно в Рио-де-Жанейро, перед началом соревнований.

Теннисный турнир Игр в Рио состоится в Олимпийском теннисном центре в Олимпийском парке Барра с 6 по 14 августа.

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