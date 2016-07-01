Семь украинских теннисистов примут участие в Играх в Рио
Международная федерация тенниса огласила полный список участников Олимпиады.
Международная федерация тенниса (ITF) обнародовала полный список участников Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, в который вошли семь украинских спортсменов, сообщает официальный сайт ITF.
Украину на Играх-2016 будут представлять:
в мужском одиночном разряде - Илья Марченко;
в женском одиночном разряде - Элина Свитолина и Леся Цуренко;
в мужском парном разряде - Илья Марченко и Денис Молчанов;.
в женском парном разряде - Элина Свитолина / Ольга Савчук и Людмила Киченок / Надежда Киченок.
Список смешанных пар (микст) будет утвержден уже непосредственно в Рио-де-Жанейро, перед началом соревнований.
Теннисный турнир Игр в Рио состоится в Олимпийском теннисном центре в Олимпийском парке Барра с 6 по 14 августа.