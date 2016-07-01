Семь украинских теннисистов примут участие в Играх в Рио

Международная федерация тенниса (ITF) обнародовала полный список участников Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, в который вошли семь украинских спортсменов, сообщает официальный сайт ITF.

Украину на Играх-2016 будут представлять:

в мужском одиночном разряде - Илья Марченко;

в женском одиночном разряде - Элина Свитолина и Леся Цуренко;

в мужском парном разряде - Илья Марченко и Денис Молчанов;.

в женском парном разряде - Элина Свитолина / Ольга Савчук и Людмила Киченок / Надежда Киченок.

Список смешанных пар (микст) будет утвержден уже непосредственно в Рио-де-Жанейро, перед началом соревнований.

Теннисный турнир Игр в Рио состоится в Олимпийском теннисном центре в Олимпийском парке Барра с 6 по 14 августа.