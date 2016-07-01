Серб Троицки устроил истерику после решения судьи в спорном моменте матча Уимблдона (видео)

Сербский теннисист Виктор Троицки накануне устроил истерику в решающий момент матча против Альберта Рамоса-Виноласа из Испании, сообщается в Twitter теннисного сообщества doublefault (двойная ошибка).

При счете 5:3, 30:30 решающего сета, на подаче испанца линейный судья зафиксировал аут, однако главный арбитр матча изменил данное решение в пользу Рамоса-Винолласа. Троицки в сверхэмоциональном стиле решил доказать Дамиано Тореллу свою правоту, бегая по корту и демонстрируя мяч, на котором не было видно следов мела, однако на решение арбитра это не повлияло. После этого Троицки еще некоторое время отчаянно кричал на Дамиано, среди прочего назвав того «худшим рефери в мире».

В итоге, матч закончился победой испанского теннисиста - счет в решающей партии 6:3.

«Возможно я и отреагировал на решение судьи слишком резко, но в такой момент мало кто смог бы сдержать свои эмоции. Считаю, что судья должен быть оштрафован. Я не хочу рассуждать о том, как сложилась бы игра в случае выигрыша мною того очка, но это действительно могло бы изменить ход встречи», – заявил Троицки в интервью Tennis.com

Следующим соперником испанца Рамоса-Винолласа станет Ришар Гаске.