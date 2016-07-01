Рассказавшей о допинге в России легкоатлетке Степановой разрешили участвовать в Играх в Рио

Российская легкоатлетка Юлия Степанова, которая первой публично подняла тему массового применения допинга спортсменами РФ, допущена к международным соревнованиям и, в частности, сможет выступить на Олимпиаде в Рио, сообщает официальный сайт Международной федерации легкой атлетики (IAAF).

Степанова допущена к соревнованиям Советом по допингу IAAF в качестве независимого нейтрального спортсмена, не представляющего какую-либо страну.

IAAF немедленно проинформировал о своем решение европейскую федерацию легкой атлетики EAA, учтывая тот факт, что чемпионат Европы в Амстердаме начнется менее чем через неделю (6-10 июля, Амстердам).

Также в IAAF сообщили, что к ним поступило более 80 заявок от российских спортсменов, желающих выступать в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

Как сообщал УНИАН, ранее IAAF оставил в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, из-за нерешенных проблем с допингом. Вместе с тем, в международной федерации допустили, что атлеты из РФ могут принимать участие в Играх-2016 в Рио, если докажут, что не причастны к допинговому скандалу.