Шпажист Никишин признан лучшим спортсменом июня в Украине

Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы по фехтованию на шпагах Богдан Никишин признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом июня в Украине, сообщает пресс-служба НОК.

Личный наставник спортсмена Ольга Маркина названа лучшим тренером июня.

Такое решение было принято по итогам детального анализа выступлений украинских спортсменов на международных соревнованиях и консультаций с национальными федерациями.

На чемпионате Европы в польском Торуне Богдан продемонстрировал свой бойцовский характер и высокое мастерство. В индивидуальном первенстве украинец завоевал «бронзу», которая стала его первой личной наградой первенств Старого Света.

Вместе с коллегами по команде - Дмитрием Карюченко, Максимом Хворостом и Анатолием Гереем – Никишин занял 3 место в командном турнире.

Для Никишина это первое высокое признание НОК.