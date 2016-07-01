Украинские волейбольные клубы узнали соперников в первом раунде еврокубка

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Европейской Волейбольной Конфедерации (ЕКВ) сезона 2016-2017 годов, по результатам которой чемпионы Украины волейболисты харьковского «Локомотива» встретятся с израильским клубом «Хапоэль» из Кфар-Са́бы, сообщает ЕКВ.

Первый матч состоится на площадке соперника в начале декабря.

Также в Кубке ЕКВ примет участие и львовский «Барком-Кажаны». Львовяне заняли в прошлом сезоне 4-е место в украинской мужской Суперлиге, однако из-за отказа призеров чемпионата «Днепра» и «Юракадемии», будут выступать в еврокубковом турнире. Первым соперником "Баркома" станет команда «Нови сад» (Воеводина, Сербия).

Львоаяне первую игру проведут дома.

Первые матчи состоятся 6-8 декабря, ответные - 20-22 декабря.