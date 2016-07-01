Четверка российских гребцов отстранена от Олимпиады из-за допинга

Четверка российских гребцов отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за употребления допинга одним из членов команды - Сергеем Федоровцевым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гребного спорта.

В допинг-пробе Федоровцева были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

«30 июня в присутствии гребца была вскрыта проба «Б», которая подтвердила положительный результат анализа, взятого во внесоревновательный период 17 мая. В соответствии со статьей Всемирного антидопингового кодекса, все результаты четверки начиная с этой даты аннулируются», - говорится в сообщении.

Четверка парная в составе Федоровцева, Владислава Рябцева, Артема Косова и Никиты Моргачева квалифицировалась на Олимпиаду 24 мая, выиграв отборочные соревнования в швейцарском Люцерне.

Федоровцев является чемпионом Олимпийских игр-2004, а также двукратным чемпионом Европы.