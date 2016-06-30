Свитолина завершила борьбу на Уимблдоне во втором круге

В предместье Лондона завершился матч второго круга Уимблдонского теннисного турнира, в котором украинка Элина Свитолина проиграла Ярославе Шведовой из Казахстана.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 4:6.

Украинка провалила начало игры, вчистую проиграв первый сет. Но, затем Свитолина сумела перехватить инициативу и выиграла вторую партию. А в третьей, при счете 4:4 имела "скрытый матчбол" на подаче соперницы, который не смогла реализовать. Уже в следующем гейме Свитолина проиграла на своей подаче, проиграв и матч в целом.

Такм образом, из борьбы на турнире выбыли все представители Украины. Ранее сегодня проиграли свои матчи второго круга Александр Долгополов и Сергей Стаховский. Еще четверо украинцев выбыли из борьбы в первом круге соревнований.