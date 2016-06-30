Стаховский выбыл из борьбы во втором круге Уимблдонского турнира

В предместье Лондона завершился матч второго круга Уимблдонского теннисного турнира в котором украинец Сергей Стаховский уступил Марину Чиличу из Хорватии.

Матч завершился со счетом 2:6, 7:6, 4:6, 4:6.

После проигранной вчистую первой партии украинец сумел навязать борьбу сопернику и даже выиграл второй сет на тай-брейке. Но в третьей и четвертой партиях в приблизительно равной борьбе сопернику каждый раз удавалось сделать "лишний" брейк.

Таким образом, Уимблдонский турнир покинул последний представитель Украины в мужском одиночном разряде. Ранее сегодня свой матч проиграл Александр Долгополов, а Илья Марченко проиграл еще в первом круге.

Как сообщал УНИАН, Уимблдон-2016 проходит с 27 июня по 10 июля.