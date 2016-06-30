Самый титулованный пловец мира квалифицировался на Олимпиаду в Рио

18-кратный олимпийский чемпион по плавания американец Майкл Фелпс примет участие в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает ESPN.

Фелпс стал первым в истории американским пловцом-мужчиной, который примет участие в пятой Олимпиаде подряд. Среди женщин-пловчих подобное достижение принадлежит Даре Торрес.

Фелпс сумел квалифицироваться для участия в играх на дистанции 200 м. баттерфляем.

Майкл Фелпс — единственный в истории спорта 18-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне. Абсолютный рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр (22 медали).