Долгополов покинул Уимблдон после поражения во втором раунде

Украинец Александр Долгополов, занимающий 33-ю строчку рейтинга ATP, выбыл из Уимблдонского турнира на стадии второго раунда.

Уроженец Киева в трех сетах уступил британцу Дэниэлу Эвансу, который находится на 91-й позиции мирового рейтинга. Счет матча - 7:6, 6:4, 6:1 в пользу представителя Великобритании.

Таким образом, в одиночном разряде мужского турнира Уимблдона остался лишь один представитель Украины - Сергей Стаховский. Сегодня он проведет встречу с 13-й ракеткой мира, хорватом Марином Чиличем.