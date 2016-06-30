Долгополов покинул Уимблдон после поражения во втором раунде
14:49, 30 июня 2016Другое
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Украинский теннисист неожиданно уступил британцу Дэниэлу Эвансу.
Долгополов проиграл британцу Эвансу / Tom Cochrane
Украинец Александр Долгополов, занимающий 33-ю строчку рейтинга ATP, выбыл из Уимблдонского турнира на стадии второго раунда.
Уроженец Киева в трех сетах уступил британцу Дэниэлу Эвансу, который находится на 91-й позиции мирового рейтинга. Счет матча - 7:6, 6:4, 6:1 в пользу представителя Великобритании.
Таким образом, в одиночном разряде мужского турнира Уимблдона остался лишь один представитель Украины - Сергей Стаховский. Сегодня он проведет встречу с 13-й ракеткой мира, хорватом Марином Чиличем.
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