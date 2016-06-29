Цуренко и Козлова выбыли из борьбы на Уимблдонском турнире

В предместье Лондона завершились матчи с участием двух украинок в рамках третьего дня Уимблдонского турнира, в которых Леся Цуренко и Екатерина Козлова проиграли, сообщает официальный сайт турнира.

Цуренко проиграла Евгении Родиной из России - 3:6, 5:7, а Козлова - Агнешке Радванской из Польши - 2:6, 1:6.

Цуренко доигрывала свой матч против Родиной, прерванный накануне из-за дождя. Украинка проигрывала со счетом 3:6, 3:4 перед сегодняшним днем. После возобновления игры она сумела сравнять счет, а затем продержаться на равных с соперницей до счета 5:5. После этого украинка проиграла два гейма подряд, в том числе, на своей подаче. В итоге, Цуренко проиграла матч в двух партиях.

Козлова проводила свой матч против Радванськой на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и не сумела дать бой сопернице, проиграв вчистую.

В остальных матчах дня, с участием украинцев, на корт должны выйти Элина Свитолина, Александр Долгополов и Сергей Стаховский. Впрочем, в даннаый момент в Уимблдоне идет дождь и велика вероятность того, что украинцы даже не успеют начать свои матчи сегодня.

Как сообщал УНИАН, Уимблдон-2016 проходит с 27 июня по 10 июля.