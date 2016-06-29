Украинец Чумак стал призером Чемпионата мира по тяжелой атлетике
На Конгрессе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), который прошел вТбилиси, по результатам Чемпионата мира 2015 были обнародованы положительные допинг пробы спортсменов, согласно которым ряд спортсменов были дисквалифицированы, а "чистые" атлеты поднялись в итоговом протоколе.
В частности, в мужской весовой категории до 94 кг положительные пробы оказались у казахских тяжелоатлетов Алмаса Утешова и Жасулана Кидырбаева, которые заняли 2 и 3 место, а также белоруса Александра Венскеля, который занял 4 место, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины.
Таким образом, украинский спортсмен Дмитрий Чумак стал обладателем "бронзовой" медали Чемпионата мира-2015 в весовой категории до 94 кг с результатом 386 кг (рывок – 175 кг, толчок – 211 кг). Первое место занял белорус Вадим Стрельцов, второе – поляк Адриан Эдвард Зелински.
Чумак является кандидатом на участие в Олимпийских играх 2016 в Рио.
«Конечно, приятно видеть результаты нашей с тренером многолетней работы, но я не думаю, что это наивысшее достижение для меня. Сейчас я сконцентрирован на подготовке к Олимпийским играм. Все силы только на это», - прокомментировал свою награду тяжелоатлет Дмитрий Чумак.
Также, после окончания антидопинговых слушаний IWF, украинская женская сборная по тяжелой атлетике завоевала максимальное количество лицензий - 4. Напомним, что мужская сборная по тяжелой атлетике завоевала 4 лицензии из 6-ти.