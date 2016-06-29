Украинец Чумак стал призером Чемпионата мира по тяжелой атлетике

В частности, в мужской весовой категории до 94 кг положительные пробы оказались у казахских тяжелоатлетов Алмаса Утешова и Жасулана Кидырбаева, которые заняли 2 и 3 место, а также белоруса Александра Венскеля, который занял 4 место, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины.

Таким образом, украинский спортсмен Дмитрий Чумак стал обладателем "бронзовой" медали Чемпионата мира-2015 в весовой категории до 94 кг с результатом 386 кг (рывок – 175 кг, толчок – 211 кг). Первое место занял белорус Вадим Стрельцов, второе – поляк Адриан Эдвард Зелински.

Чумак является кандидатом на участие в Олимпийских играх 2016 в Рио.

«Конечно, приятно видеть результаты нашей с тренером многолетней работы, но я не думаю, что это наивысшее достижение для меня. Сейчас я сконцентрирован на подготовке к Олимпийским играм. Все силы только на это», - прокомментировал свою награду тяжелоатлет Дмитрий Чумак.

Также, после окончания антидопинговых слушаний IWF, украинская женская сборная по тяжелой атлетике завоевала максимальное количество лицензий - 4. Напомним, что мужская сборная по тяжелой атлетике завоевала 4 лицензии из 6-ти.