Бондаренко проиграла в первом же круге Уимблдонского турнира

В предместье Лондона завершился второй игровой день самого престижного в мире тенниса Уимблдонского турнира, где украинка Екатерина Бондаренко уступила Коко Вандевеге из США.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:7.

Игру, в которой встречались посеянная под 27-м номером американка и не входящая в элиту мирового тенниса украинка перенесли с 17-го корта на Центральный по счастливой случайности. В Уимблодоне во второй половине дня неприрывно шел дождь, а Бондаренко и Вандевеге еще не успели начать свой матч. По правилам турнира, если игроки начали противостояние, то должны его закончить на том же корте.

Оказавшись в центре внимания соперницы по-разному отреагировали на статус корта и очной игры. Украинка была зажата в первом сете и вчистую уступила сопернице - 2:6. Во втором сете наша спортсменка сумела выровнять игру и даже могла претендовать на победу, но в концовке проиграла несколько важных розыгрышей, а в решающий момент - на тай-брейке соперница оказалась значительно сильнее.

В другом матче дня с участием украинки Леси Цуренко соперница также имела преимущество но не успела его реализовать до наступления дождя. Россиянка Евгения Родина выигрывает со счетом 6:3, 4:3. Предположительно, матч будет доигран завтра.

Еще одна украинка Екатерина Козлова не успела даже начать свой матч.

Как сообщал УНИАН, Уимблдон-2016 проходит с 21 июня по 10 июля.