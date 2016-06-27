Свитолина, Долгополов и Стаховский вышли во второй раунд Уимблдона, Марченко проиграл на старте

В предместье Лондона стартовал самый престижный в мире тенниса Уимблдонский турнир, в рамках которого стартовые матчи провели четыре представителя Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Элина Свитолина, Сергей Стаховский и Александр Долгополов свои стартовые матчи выиграли, а Илья Марченко проиграл.

В женском одиночном разряде Свитолина в стартовой игре встречалась с Наоми Броуди из Великобритании и не имела никаких проблем, уверенно выиграв матч со счетом 6:2, 6:3.

В мужском одиночном разряде Стаховский в трех партиях обыграл прошедшего квалификацию японца Йосихито Нисиоку – 6:3, 6:4, 6:4.

В свою очередь, Долгополову противостоял представитель России Евгений Донской и матч получился куда более напряженным. После двух выигранных первых сетов украинец упустил преимущество, отдал третий сет и довел до тай-брейка четвертую партию. Тем не менее, в решающем гейме четвертой партии украинец оформил победу в матче - 6:2, 6:4, 3:6, 7:6.

В еще одном матче дня с участием представителя Украины, Илья Марченко противостоял французу Жюльену Бенетью и уступил в трех партия - 2:6, 4:6, 6:7.

Как сообщал УНИАН, Уимбодон-2016 проходит с 27 июня по 10 июля.