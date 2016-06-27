Определился состав сборной Украины по велоспорту на шоссе на Олимпиаду-2016

По результатам этого чемпионата, а также предыдущих побед на международных и национальных соревнованиях у мужчин три олимпийские лицензии, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

На Играх-2016 Украину будут представлять Андрей Гривко, Виталий Буц и Александр Поливода, запасной Андрей Хрипта.

У женщин — две лицензии, которые получили Анна Соловей и Евгения Высоцкая, а запасной стала Татьяна Рябченко.

Что касается самого чемпионата, то большим преимуществом именно нынешних соревнований в Федерации велосипедного спорта Украины считают рельеф трассы. Большой набор высоты, многочисленные подъемы, жаркая погода и ливень — основные нынешние критерии отбора. Чемпионат Украины в горах, да еще и в жемчужине Карпат — самом красивом горнолыжном курорте Украины — требовали от спортсменов определенной выносливости и физических данных. Так, в групповой гонке среди мужчин до 23 лет (Unders) не обошлось без травм. Во время сильного ливня спортсмен из команды Kolss-BDC сломал руку и получил сотрясение мозга.

Вместе с тем, одна из сильнейших украинских спортсменок Анна Соловей считает: «То, что пишут о сложности и опасности трассы — это преувеличение. Технически трасса на порядок легче той, которая будет в Рио и в каких-то моментах даже ее напоминает. Если уж тут опасная, то в Бразилии с таким подходом можно и не стартовать. Здесь компьютер показывал скорость местами 77-78 километров в час. У мужчин возможна скорость за 100, уверяю».

Тройку призеров в индивидуальной гонке на время (женщины ЕLITE) 19 км. составили Евгения Высоцкая, Анна Соловей и Татьяна Рябченко, а в групповой гонке (женщины ЕLITE) 135 км. - Высоцкая, Рябченко и Соловей. Таким образом, Высоцкая стала двукратной чемпионкой Украины.

У мужчин в индивидуальной гонке на время (ЕLITE, 38 км) тройку призеров составили Андрей Василюк, Андрей Хрипта, и Александр Превар. В групповой гонке (ЕLITE, 186 км) сильнейшими стали Александр Поливода, Виталий Буц и Денис Костюк.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2016 состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа.