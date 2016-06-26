Украинская биатлонистка Валентина Семеренко пропустит сезон 2016/17. Об этом сообщила бронзовая призерка Олимпиады-1994 Валентина Цербе-Несина в комментариях на официальном сайте Федерации биатлона Украины.

"Вопрос по Вале давно отпал на 9 месяцев. А потом снова в сборную», – написала Цербе-Несина.

Как следует из других комментариев, вероятно, Валентина Семеренко готовится к рождению ребенка.

Напомним, Валентина Семеренко в качестве участницы эстафеты два года назад выиграла "золото" Олимпиады в Сочи. В 2015-м году она, выиграв масс-старт, стала победительницей чемпионата мира в финском Контиолахи.