Украинская биатлонистка Валентина Семеренко пропустит сезон 2016/17
15:53, 26 июня 2016Другое
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Сборная Украины по биатлону в следующем сезоне обойдется без своего лидера.
Семеренко сборной Украины в следующем сезоне не поможет / biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко пропустит сезон 2016/17. Об этом сообщила бронзовая призерка Олимпиады-1994 Валентина Цербе-Несина в комментариях на официальном сайте Федерации биатлона Украины.
"Вопрос по Вале давно отпал на 9 месяцев. А потом снова в сборную», – написала Цербе-Несина.
Как следует из других комментариев, вероятно, Валентина Семеренко готовится к рождению ребенка.
Напомним, Валентина Семеренко в качестве участницы эстафеты два года назад выиграла "золото" Олимпиады в Сочи. В 2015-м году она, выиграв масс-старт, стала победительницей чемпионата мира в финском Контиолахи.
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