В Мексике проходит чемпионат мира по серфингу (фоторепортаж)

В город Пуэрто-Эскондидо, который называют "раем для серфинга", приехали знаменитые укротители волн из США, Гавайи, Перу, Месики.

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Всемирная лига серфинга со штаб-квартирой в Санта-Монике проводит чемпионат на лучших волнах в мире в разных прибрежных городах. Офисы организации находятся в Австралии, Африке, Северной и Южной Америке, на Гавайях, в Японии и Европе. Чемпионат проводится с 1976 года.

Согласно заявлению Международного олимпийского комитета, серфинг претендует на включение в программу Олимпийских игр в 2020 году в Токио.