Женская сборная Украины по гандболу узнала соперников по отбору к Чемпионату мира

В групповом раунде квалификации к женскому чемпионату мира-2017 сборная Украины сыграет в одном квартете с командами Словакии, Литвы и Греции, сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Путевки на ЧМ-2017 получат команды-победительницы плей-офф. Чтобы стать его участником нужно занять в отборочной группе первое или второе место.

В групповой стадии не участвуют команды, которіе пробились на чемпионат Европы-2016. Они присоединятся уже на стадии отборочного плей-офф. Чемпионат мира пройдет в декабре 2017 года в Германии.

Квалификация к чемпионату мира 2017

1 группа: Украина, Словакия, Литва, Греция

2 группа: Беларусь, Турция, Швейцария, Косово

3 группа: Австрия, Исландия, Македония, Фареры

4 группа: Италия, Португалия, Израиль

Даты матчей группового турнира:

1 тур (5.-6.10.2016): Украина - Литва, Словакия - Греция

2 тур (8.-9.10.2016): Греция - Украина , Литва - Словакия

3 тур (23.-24.11.2016): Словакия - Украина, Греция - Литва

4 тур (26.-27.11.2016): Украина - Словакия, Литва - Греция

5 тур (30.11.-1.12.2016): Литва - Украина, Греция - Словакия

6 тур (3.-4.12.2016): Украина - Греция, Словакия - Литва