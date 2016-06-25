WADA приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Рио-де-Жанейро

Об этом сообщается на официальном сайте агентства, передает РБК.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что работа лаборатории в столице летних Игр не соответствует международным стандартам. Однако в чем конкретно это выражается, в сообщении не указано.Работа лаборатории приостановлена на шесть месяцев, но постановление WADA может быть обжаловано в течение 21 дня.

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«В то же время WADA будет продолжать тесно сотрудничать с лабораторией в Рио-де-Жанейро для решения выявленных проблемы», — приводится в сообщении слова генерального директора агентства Оливье Ниггли, который вступит в свою должность 1 июля.

Образцы допинг-проб, которые должны были пройти тестирование в Рио, будут доставлены в другую аккредитованную WADA лабораторию.

В самой лаборатории выразили надежду, что работа будет восстановлена в июле перед началом Олимпийских игр, сообщает Reuters. Источник агентства на условиях анонимности рассказал, что причиной решения WADA могли стать некие технические ошибки, которые приводят к некорректным результатам допинг-проб.

Ранее УНИАН сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство приостановило аккредитацию мадридской антидопинговой лаборатории.