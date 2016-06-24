Украинские теннисисты узнали первых соперников на Уимблдоне-2016

В предместье Лондона состоялась жеребьевка самого претижного ежегодного теннисного турнира в мире Уимблдона-2016, в котором примут участие семь представителей Украины, сообщает Большой теннис Украины.

Украину представят четыре теннисистки в женском турнире, и три спортсмена - в мужском.

Элина Свитолина, посеянная под 17-м номером, первый матч проведет против представительницы Великобритании Наоми Броди (84-я в мировом рейтинге). Этот матч откроет счет в личных противостояниях.

Леся Цуренко (№ 42) получила непростую соперницу в лице обладательницы wild card Евгении Родиной из России (102), которая совсем недавно выиграла турнир на кортах с травяным покрытием в Илкли. В личных противостояниях ведёт россиянка: 2-1. Последний матч между теннисистками прошел в 2015 году в квалификации турнира в Сиднее. Тогда украинка одержала победу со счетом 0:6, 6:3, 6:4.

Катерина Бондаренко 65) уже на старте встретится с чемпионкой турнира в Хертогенбосе американкой Коко Вандевей (29). Единственный матч между теннисистками состоялся в 2006 году на турнире в Сан-Диего. Тогда украинка уверенно справилась с американкой: 6:4, 6:2.

Катерина Козлова (97), попавшая в основную сетку благодаря двум невыданным wild card, сыграет с третьей сеяной полькой Агнешкой Радваньской. Теннисистки впервые сыграют друг против друга.

В мужском турнире

Александр Долгополов, который посеян в Лондоне под 30-м номером, в первом раунде сыграет с Евгением Донским (Россия, 79). В текущем сезоне украинец обыграл россиянина на турнире в Барселоне: 4-6 7-6(9) 6-4. В 2009 году Донской праздновал победу над Долгополовым на "челленджере" в Астане (6-2 7-6). Уже сейчас известно, что в случае удачного старат Долгополова, в третьем круге его может ждать поединок с Роджером Федерером.

Илья Марченко стартует матчем против опытного француза Жюльена Беннетто (75). Ранее теннисисты не встречались.

Сергей Стаховский узнает имя своего первого соперника после окончания квалификационного турнира.

Уимиблдонский турнир в этом году пройдет на знаменитых кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля.