Украинка Костевич победила на этапе Кубка мира по стрельбе в Баку

Украинка Елена Костевич в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м одержала победу, сообщает официальный сайт соревнований.

Олимпийская чемпионка Афин-2004 заняла 4-е место в квалификации, а в финале соревнований одержала победу с суммой 200,2 балла.

2-е место заняла Анна Коракаки из Греции, уступившая украинке 1,1 очка. Тройку призеров замкнула мексиканка Алехандра Завала Васкес (175,9 балла).

В соревнованиях среди мужчин в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м победу одержал чех Филип Непейчал (206,8).

Украинец Олег Царьков в финал не попал, заняв в квалификации 16-е место.