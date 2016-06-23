Украинка Костевич победила на этапе Кубка мира по стрельбе в Баку
19:25, 23 июня 2016Другое
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В столице Азербайджана проходит четвертый этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе.
issf-sports.org
Украинка Елена Костевич в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м одержала победу, сообщает официальный сайт соревнований.
Олимпийская чемпионка Афин-2004 заняла 4-е место в квалификации, а в финале соревнований одержала победу с суммой 200,2 балла.
2-е место заняла Анна Коракаки из Греции, уступившая украинке 1,1 очка. Тройку призеров замкнула мексиканка Алехандра Завала Васкес (175,9 балла).
В соревнованиях среди мужчин в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м победу одержал чех Филип Непейчал (206,8).
Украинец Олег Царьков в финал не попал, заняв в квалификации 16-е место.
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