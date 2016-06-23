Долгополов проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Ноттингеме

В Ноттингеме (Великобритания) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира "Aegon Nottingham Open" (категория - ATP World Tour 250), в которо украинец Александр Долгополов уступил Жилю Мюллеру из Люксембурга, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 3-6 4-6.

За первый сет теннисисты добрались лишь до двух брейкпоинтов: в шестом гейме Мюллер со второй попытки делает брейк.

Иначе развивались события в следующей партии: Долгополов сумел выйти вперед уже со старта (2-0), но сразу преимущество упустил. В следующих геймах на своей подаче украинец отыгрывает еще три брейкпоинта, при этом зацепиться за геймы соперника не удается. Наконец, Мюллер все-таки делает еще один брейк (5-4), а затем со второго матчбола одерживает победу.

Напомним, что турнир в Ноттингеме стал первым для украинца после Мастерса в Риме. Из-за паузы, связанной с травмой, Александр был вынужден пропустить Ролан Гаррос и начало травяного сезона.

На Уимблдоне-2016, который стартует уже в ближайший понедельник, 27 июня, лидер украинского тенниса будет посеян под 30-м номером.