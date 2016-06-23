17 украинских гребцов примут участие в чемпионате Европы
Турнир состоится в ближайшие выходные в Москве.
Обнародован состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять 17 спортсменов.
Отметим, что гребцы, которые вошли в состав Олимпийской сборной Украины на Игры ХХХІ Олимпиады в Рио-де-Жанейро, этот старт пропускают.
Состав сборной Украины выглядит таким образом:
Анастасия Горлова (байдарка-одиночка, 200 м)
Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 и 500 м)
Сергей Баштовой (байдарка-четверка, 500 м; байдарка-четверка, 1000 м)
Дмитрий Борзуков (байдарка-четверка, 1000 м)
Юрий Вандюк (каноэ-двойка, 1000 м)
Виталий Вергелес (каноэ-двойка, 500 м; каноэ-четверка, 1000 м)
Денис Камерилов (каноэ-двойка, 500 м; каноэ-двойка, 200 м; каноэ-четверка, 1000 м)
Денис Коваленко (каноэ-двойка, 200 м; каноэ-четверка, 1000 м)
Олег Кухарик (байдарка-одиночка, 500 м)
Александр Максимчук (каноэ-одиночка, 200 м)
Андрей Рыбачок (каноэ-двойка, 1000 м)
Александр Сенкевич (байдарка-двойка, 200 м; байдарка-четверка, 500 м)
Александр Сивков (каноэ-одиночка, 500 м)
Александр Сыромятников (байдарка-четверка, 1000 м)
Игорь Трунов (байдарка-двойка, 200 м; байдарка-четверка, 500 м)
Виталий Цуркан (байдарка-четверка, 500 м; байдарка-четверка, 1000 м)
Эдуард Шеметило (каноэ-одиночка, 1000 м; каноэ-четверка, 1000 м)
Европейское первенство по гребле на байдарках и каноэ стартует в Москве 24 июня. Соревнования продлятся до 26 июня.