17 украинских гребцов примут участие в чемпионате Европы

Обнародован состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять 17 спортсменов.

Отметим, что гребцы, которые вошли в состав Олимпийской сборной Украины на Игры ХХХІ Олимпиады в Рио-де-Жанейро, этот старт пропускают.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Анастасия Горлова (байдарка-одиночка, 200 м)

Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 и 500 м)

Сергей Баштовой (байдарка-четверка, 500 м; байдарка-четверка, 1000 м)

Дмитрий Борзуков (байдарка-четверка, 1000 м)

Юрий Вандюк (каноэ-двойка, 1000 м)

Виталий Вергелес (каноэ-двойка, 500 м; каноэ-четверка, 1000 м)

Денис Камерилов (каноэ-двойка, 500 м; каноэ-двойка, 200 м; каноэ-четверка, 1000 м)

Денис Коваленко (каноэ-двойка, 200 м; каноэ-четверка, 1000 м)

Олег Кухарик (байдарка-одиночка, 500 м)

Александр Максимчук (каноэ-одиночка, 200 м)

Андрей Рыбачок (каноэ-двойка, 1000 м)

Александр Сенкевич (байдарка-двойка, 200 м; байдарка-четверка, 500 м)

Александр Сивков (каноэ-одиночка, 500 м)

Александр Сыромятников (байдарка-четверка, 1000 м)

Игорь Трунов (байдарка-двойка, 200 м; байдарка-четверка, 500 м)

Виталий Цуркан (байдарка-четверка, 500 м; байдарка-четверка, 1000 м)

Эдуард Шеметило (каноэ-одиночка, 1000 м; каноэ-четверка, 1000 м)

Европейское первенство по гребле на байдарках и каноэ стартует в Москве 24 июня. Соревнования продлятся до 26 июня.