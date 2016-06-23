Сильнейший украинский теннисист Долгополов пропустит Олимпиаду в Рио
13:01, 23 июня 2016Другое
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Спортсмен опасается бразильского вируса.
Долгополов не едет в Рио из-за боязни вируса / btu.org.ua
Украинский теннисист Александр Долгополов принял решение отказаться от поездки в Бразилию, сообщает SportArena со ссылкой на Ubitennis.
«Олимпиада? Очень жаль, но нет. Намерен выступить в Атланте и Лос-Кабосе. Слышал, что в Бразилии сейчас ходит какой-то опасный вирус. Я предпочитаю не рисковать. Не хотел бы добавлять какой-то странный вирус в список своих болезней, который и так длинный».
Отметим, что в настоящий момент Долгополов является 32-й ракеткой мира в рейтинге АТР - лучшая позиция среди украинцев. Также в Топ-100 лучших игроков мира входят Илья Марченко (86) и Сергей Стаховский (92).
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