Сильнейший украинский теннисист Долгополов пропустит Олимпиаду в Рио

Украинский теннисист Александр Долгополов принял решение отказаться от поездки в Бразилию, сообщает SportArena со ссылкой на Ubitennis.

«Олимпиада? Очень жаль, но нет. Намерен выступить в Атланте и Лос-Кабосе. Слышал, что в Бразилии сейчас ходит какой-то опасный вирус. Я предпочитаю не рисковать. Не хотел бы добавлять какой-то странный вирус в список своих болезней, который и так длинный».

Отметим, что в настоящий момент Долгополов является 32-й ракеткой мира в рейтинге АТР - лучшая позиция среди украинцев. Также в Топ-100 лучших игроков мира входят Илья Марченко (86) и Сергей Стаховский (92).