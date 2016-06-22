Международная федерация тяжелой атлетики лишила Россию двух квот на Олимпиаду из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) лишила семь национальных федераций части квот на Олимпийских играх-2016. Об этом сообщается в релизе пресс-службы IWF.

Согласно решению Исполнительного совета IWF, две квоты - по одной в мужской и женской команде потеряли Россия, Азербайджан, Молдавия, Казахстан, КНДР и Румыния. Мужскую сборную Белоруссии лишили одной квоты.

Кроме того, к трем странам в ближайшее время могут применить более строгие санкции, вплоть до отстранения.

«Исполнительный совет IWF постановил, что национальные федерации, у которых было выявлено три или более нарушений антидопинговых правил в процессе повторного анализа Олимпийских игр 2008 и 2012, должны быть отстранены на один год. Таким образом, этими странами могут стать Казахстан, Россия и Белоруссия», — отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию российской федерации, что лишает возможности легкоатлетов страны высупить под национальным флагом на ОИ. "Чистые" россияне, при определенных условиях, смогут выступить на Играх под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада-2016 в Рио-де-Жайнеро пройдет с 5 по 21 августа. Игры в Рио станут первыми, которые пройдут в Южной Америке,