Долгополов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Ноттингеме

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел в 1/4 финала теннисного турнира в английском Ноттингеме "Aegon Nottingham Open" (категория ATP World Tour 250), обыграв в матче третьего круга Фрэнка Данцевича из Канады.

Игра завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу украинца.

На два брейка Долгополова в каждой партии соперник украинца ответил только одним.

В 1/4 финала Александр сыграет с победителем матча между россиянином Михаилом Южным и Жилем Мюллером из Люксембурга, который состоится позже вечером. Для Долгополова это уже пятый четвертьфинал в текущем сезоне. Ранее наш теннисист доходил до этой стадии на турнирах в Сиднее, Рио-де-Жанейро, Акапулько и Барселоне.

В то же время, на женском турнире в Истбурне (Англия) единственная из оставшихся перед сегодняшним днем в турнирной сетке представительниц Украины Екатерина Бондаренко проиграла представительнице Словакии Доминике Цибулковой. Украинка навязала сопернице борьбу в первой партии, но проиграла на тай-брейке. А во втором сете преимущество соперницы уже было неоспоримым - 6:7 (3:7), 3:6.

Таким образом, Долгополов стал единственным из представителей Украины в 1/4 финала теннисных турниров нынешней недели.