Решение об участии спортсменов из РФ в Олимпиаде будет приниматься индивидуально - МОК

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. По его словам, аналогичная процедура ждет и атлетов из Кении, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Введение особых мер обусловлено неудовлетворительным состоянием антидопинговых агентств в обеих странах, что, как подчеркнул президент МОК, вызывает «очень серьезные сомнения в презумпции невиновности».

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Обычно олимпийская команда формируется национальными федерациями по результатам соревнований. Затем спортсмены проверяются на допинг в ходе Олимпиады. По новым правилам все российские спортсмены должны будут сдать допинг-пробы перед Играми, чтобы получить разрешение на участие.

У ограниченного числа российских легкоатлетов остается шанс выступить в Бразилии, отметил Бах. Он уточнил, что любой российский спортсмен сможет выступать за свою страну, если его оправдает IAAF или Международный спортивный арбитраж.

Все российские спортсмены, допущенные к участию в Олимпиаде, будут выступать под российским флагом, подчеркнул глава МОК. Он также пояснил, что спортсмены будут считаться членами Олимпийского комитета России (ОКР), а не национальной федерации, пишет Bloomberg. Он добавил, что официальные лица, заподозренные в причастности к использованию допинга, будут лишены аккредитации на Олимпиаде.

В пятницу, 17 июня, Международная федерация легкой атлетики (IAAF) отстранила от участия в Олимпиаде российских спортсменов, продлив дисквалификацию национальной федерации за систематическое использование допинга. МОК во вторник поддержал это решение.