Бондаренко обыграла россиянку Кузнецову во втором круге теннисного турнира в Истборне

В Истборне (Великобритания) завершился матч 2-го круга теннисного турнира Aegon International (категория - Premier) в котором украинка Екатерина Бондаренко обыграла россиянку Светлану Кузнецову в трех партиях, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 7:5.

Критический момент в этом матче был в десятом гейме решающего третьего сета, когда при счете 4:5 Бондаренко спасла пять матчболов. А затем, сравняв счет, она выиграла еще два гейма подряд и завершила матч в свою пользу.

Другая украинка Леся Цуренко во втором матче дня уступила Йоханне Конте из Великобритании, посеянной организаторами под 11-м номером - 6:7, 1:6.

В свою очередь, на мужском турнире в Ноттингеме "Aegon Nottingham Open" Александр Долгополов обыграл Кайла Эдмунда (Великобритания) 6-4 7-6 (5).

Лишь в одном гейме за весь стартовый сет теннисисты дошли до брейкпоинтов: при счете 2-2 Долгополов со второй попытки делает брейк. Во второй партии и вовсе обошлось без брейкпоинтов. На тайбрейке Александр со второго матчбола оформил выход в следующий круг.

Эти турниры являются заключительным этапом подготовки к самому престижному в мире Уимблдонскому турниру, который в 2016-м году пройдет в пригороде Лондона с 27 июня по 10 июля.