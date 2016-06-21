Теннисистки Бондаренко и Цуренко вышли во второй круг турнира в английском Истборне

В Истбурне (Великобритания) состоялись матчи первого круга теннисного турнира Aegon International (категория - Premier), в которых побед добились украинские теннисистки Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко, сообщает Большой теннис Украины.

Бондаренко выиграла у Юлии Путинцевой из Казахстана - 6:2, 4:6, 6:4.

В третьем гейме решающей партии Бондаренко воспользовалась единственным брейкпоинтом в сете и сумела удержать отрыв до конца поединка. Позднее сегодня украинка проведет матч второго круга против Светланы Кузнецовой из России.

В свою очередь, Цуренко обыграла Шуай Чжан (Китай) - 6:1, 7:6.

Украинка могла завершить матч намного спокойнее, однако выигрывая 5-2 во второй партии позволила сопернице сравнять счет. Тем не менее на тай-брейке Цуренко действовала уверенно и без проблем довела матч до победы.

Во втором круге она сыграет с 18-й ракеткой мира, британской теннисисткой Йоханной Контой, которая посеяна в Истборне под 11-м номером. Этот матч также пройдет сегодня вечером.

Плотный график выступлений спортсменов в Истбруне - по два матча в день - связан с погодными условиями. Матчи постоянно прерываются или переносятся на следующий день по причине дождя.