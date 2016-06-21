Саммит МОК поддержал дисквалификацию легкоатлетов из России, решение по команде в целом не принято

15:44, 21 июня 2016
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Международный олимпийский комитет огласил резолюцию по поводу российской команды.

Организаторы рассчитывают на интерес к Олимпиаде у местного населения / rio2016.com

На встрече Международного олимпийского комитета с руководителями ведущих международных спортивных федераций в рамках Олимпийского саммита организации выразили уважение решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не допускать до участия в Олимпийских играх 2016 года российскую легкоатлетическую команду, сообщает Спорт-Экспресс.

Однако было подчеркнуто: саммит не может принимать окончательное решение относительно этого вопроса. 

Вместе с тем, решение об отстранении от участия в Играх на данный момент касается только российских легкоатлетов, речи о других 27 федерациях не идет; каждый спортсмен из стран, работа антидопинговой лаборатории которой вызвала нарекания ВАДА, должен пройти дополнительную проверку.

Напомним, Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в пятницу оставил в силе наложенную в ноябре 2015 года дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за многочисленные случаи употребления допинга российскими спортсменами. Как отметил глава ИААФ Себастьян Коэ, ВФЛА, хотя и сделала значительные шаги в отношении борьбы с допингом, не выполнила ряд критериев, на основе которых принималось решение о восстановлении членства.

Как следствие все российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований, в том числе от Олимпиады. Исключением могут быть лишь те россияне, которые были никак не причастны к российской антидопинговой системе и сдавали свои допинг-пробы за границей. Они могут выступить на Играх под флагом МОК.

Сегодня МОК должен был обсудить вариант с отстранением от Олимпиады всей сборной России. Также на повестке дня стоял вопрос, заслуживают ли спортсмены индивидуального подхода или должны нести коллективную ответственность за применение допинга.

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