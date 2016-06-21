Фехтовальщица Харлан завоевала бронзу чемпионата Европы

В польской Торуни проходит чемпионат Европы по фехтованию, где первую награду в копилку сборной Украины принесла лидер женской сборной по фехтованию на саблях Ольга Харлан, завоевавшая бронзовую медаль. Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

Лидер украинской сборной по фехтованию на саблях начала борьбу за медали в туре прямого выбывания под первым номером в общей классификации. В 1/16 финала Ольга с легкостью выиграла у Теодоры Коунтора из Греции со счетом 15:4, после обыграла еще одну гречанку Вассилики Вугиука – 15:13. В 1/4 турнирной таблицы Ольга встретилась с одной из фавориток соревнований – полькой Александрой Соха. В напряженной борьбе украинке удалось вырвать победу и выйти в полуфинал чемпионата Европы, завершив поединок со счетом 15:14.

За право бороться в финале сильнейшей украинской саблистке было суждено фехтовать с россиянкой Софьей Великой. Сначала Софья взяла инициативу на себя и вырвалась вперед. Ольге не просто было догнать соперницу, но украинке удалось сравнять счет 11:11. К сожалению, этого было мало для победы. Лидер российской сборной сумела вернуть преимущество себе и нанесла четыре удара против двух ударов от Ольги. Таким образом, Ольга Харлан уступила Софье Великой со счетом 13:15 и завоевала «бронзу» чемпионата.

Россиянка Софья Великая защитила титул чемпионки Европы, взяв верх в финале над венгеркой Анной Мартон (15:10).