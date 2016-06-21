WADA проверит российских и китайских пловцов на применение допинга

WADA и FINA "начали проверки по сообщениям о допинге", подтвердил глава агентства Крэйг Риди на симпозиуме WADA в Лондоне, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщил Риди, в ближайшее время должно закончиться независимое расследование комиссии относительно употребления допинга российскими спортсменами. "Если в отчете комиссии будут зафиксированы какие-либо нарушения, у нас появится возможность создать прецедент и продемонстрировать нашу приверженность идее чистого спорта", - сказал он.

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16 декабря 2014 года WADA объявила о создании комиссии по расследованию обвинений. В нее вошли бывший президент WADA Ричард Паунд, преподаватель юриспруденции Ричард Макларен и глава департамента по расследованию интернет-преступлений баварского управления полиции Гюнтер Юнгер.

Комментируя высказывание одного из основателей агентства Дика Паунда, который выступил за дисквалификацию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде в Рио, Риди сказал, что такой вариант развития событий существует, но он был бы одной из самых крайних мер.

Как сообщал УНИАН, в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA) говорится, что запрещенный для применения спортсменами препарат мельдоний был обнаружен в 49 из 52 допинг-проб, взятых у российских спортсменов с 15 февраля по 29 мая 2016 года.