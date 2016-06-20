Семь представителей Украины сыграют в основной сетке Уимблдонского турнира

В основной сетке мужского турнира Украину представят - Александр Долгополов, Илья Марченко и Сергей Стаховский, сообщает Большой теннис Украины.

В женской части сыграют сразу четыре украинские теннисистки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова, которая дебютирует в основной сетке Уимблдонского чемпионата.

Отметим, что в парном турнире заявлены вместе Александр Долгополов и Сергей Стаховский, которые могут выйти на корт вместе впервые с 2013 года, а в женских соревнованиях сыграют пары Ольга Савчук / Катерина Бондаренко, Надежда Киченок / Леся Цуренко, Элина Свитолина / Мисаки Дои (Япония) и Людмила Киченок / Варвара Лепченко (США).

Уимблдонский турнир-2016 состоится в пригороде Лондона с 27 июня по 10 июля.