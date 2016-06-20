В первую сотню обновленного рейтинга ATP попали три украинских теннисиста
Первая ракетка страны Александр Долгополов утратил одну позицию.
Украина сохранила трех теннисистов в первой сотне рейтинга ATP, который был обновлен сегодня, 20 июня.
Александр Долгополов утратил одну позицию и теперь занимает 32-е место. Илья Марченко опустился на две строчки до 86-го места, а Сергей Стаховский поднялся с 100-й на 92-ю позицию.
На вершине рейтинга изменений нет - первое место продолжает занимать серб Новак Джокович, выигравший в июне "Ролан Гаррос".
Топ-10 теннисистов в рейтинге АТР выглядят так:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 16950;
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) – 8915;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6425;
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 5335;
5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5035;
6 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 4155;
7 (9). Милош Раонич (Канада) – 3175;
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3175;
9 (8). Томаш Бердых (Чехия) – 2950;
10 (10). Ришар Гаске (Франция) – 2905;
...32 (31). Александр Долгополов (Украина) – 1260;
...86 (84). Илья Марченко (Украина) – 679;
...92 (100). Сергей Стаховский (Украина) – 646.