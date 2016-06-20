СМИ: сборную России могут полностью отстранить от участия в Олимпийских играх

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Spiegel, передает РБК-Украина.

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"После исключения российских легкоатлетов из летних Олимпийских игр в Рио могут сделать то же самое с другими российскими спортивными федерациями или всем российским Олимпийским комитетом", - пишет издание.

Отмечено, что МОК рассмотрит все эти варианты, но окончательное решение о порядке будет принимать его глава Томас Бах.

Как известно, саммит Международного олимпийского комитета состоится 21 июня в Лозанне.

Ранее УНИАН сообщал, что Международная федерация легкой атлетики оставила в силе санкции против Россиии и не допустила спортсменов страны к участию в Олимпийских играх-2016.

Вместе с тем, Совет Международной федерации легкой атлетики на заседании в Вене принял решение, позволяющее спортсменам РФ, не замешанным в допинговых скандалах, принять участие в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, но не под флагом России.

Ранее сборная России по легкой атлетике была обвинена в массовом применении спортсменами допинга.