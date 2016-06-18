Гимнастка Ризатдинова стала бронзовым призером чемпионата Европы

В Холоне (Израиль) завершились соревнования чемпионата Европы по художественной гимнастике в многоборье, где 3-е место заняла украинка Анна Ризатдинова, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка за четыре упражнения набралла от судей в сумме 75.299 балла.

Чемпионкой Европы в этом виде программы стала россиянка Яна Кудрявцева, серебряным призером - ее соотечественница Маргарита Мамун.

Еще одна украинка Виктория Мазур заняла итоговое 16-е место.

Многоборье является единственным видом в олимпийской программе у солисток. Такж в программу Игр входят соревнования в группах.

Чемпионат Европы в Израиле является последним крупным стартом для гимнасток перед началом Олимпиады, которая состоится в бразильском Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.