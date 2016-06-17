"Чистые" российские легкоатлеты смогут выступить на Олимпиаде, но не под флагом РФ - IAAF

Совет Международной федерации легкой атлетики на заседании в Вене принял решение, позволяющее спортсменам РФ не замешанным в допинговых скандалах принять участие в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, говорится в пресс-релизе IAAF.

«Атлеты и тренеры, которые докажут, что не применяют допинг и следуют строгим антидопинговым правилам, должны будут подвергнуться процессу, по которому они смогут подать заявку на участие в международных соревнованиях, но не под флагом России. Это предложение было поддержано», — говорится в зяавлении организации.

Как сообщал УНИАН, Международная федерация легкой атлетики оставила в силе санкции против Россиии и не допустила спортсменов страны к участию в Олимпийских играх-2016.

Теперь это решение может отменить только Международный олимпийский комитет (МОК). На очередном заседании организации 21 июня члены МОК вправе допустить легкоатлетов сборной России до участия в Играх.