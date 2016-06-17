Женская сборная Украины по стрельбе из лука завоевала лицензию на Олимпиаду-2016 в Рио

В Анталье (Турция) состоялись лицензионные соревнования по стрельбе из лука, где были разыграны путевки на Олимпийские игры в Рио-2016, сообщает НОК Украины.

Женская сборная Украины по стрельбе из классического лука в составе Лидии Сичениковой, Вероники Марченко и Анастасии Павловой завоевала право представлять Украину в Рио-2016. На пути к завоеванию олимпийской лицензии украинки победили соперниц из Дании, США, Эстонии и Италии.

По итогам соревнований в Турции, кроме женской сборной Украины, лицензии завоевали команды Италии и Тайваня, у мужчин – сборные Индонезии, Франции и Малайзии.

Как сообщал УНИАН, Игры-2016 в Рио-де-Жанейро состоятся с 5 по 21 августа. Это будет первая Олимпиада, которая состоится в Южной Америке.