Российских легкоатлетов не допустили к Олимпийским играм-2016 - СМИ

Международная федерация легкой атлетики оставила в силе санкции против Россиии и не допустила спортсменов страны к участию в Олимпийских играх-2016, сообщает корреспондент The Guardian в своем Twitter.

"IAAF не будет отменять дисквалификацию российских спортсменов в преддверии Рио-2016, потому что команда до сих пор не отвечает международным критериям борьбы с допингом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на сайте IAAF отмечается, что официальное решение по этому поводу будет объявлено по итогам заседания организации сегодня вечером на пресс-конференции в Вене, которая начнется в 18.00 по киевскому времени.

Ранее сборная России по легкой атлетике была обвинена в массовом применении спортсменами допинга.

IAAF отстранил спортсменов России от всех международных соревнований 15 ноября 2015 года.