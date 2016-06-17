Теннисист Надаль выступит на Олимпиаде в Рио

Один из лучших теннисистов мира, экс-первый номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль выступит на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает Ассоциация теннисистов-профессионалов.

Вмест с Надалем на турнире в Рио Испанию представят в мужском одиночном разряде Давид Феррер, Роберто Баутиста Агут, Альберт Рамос-Винолас. В парном турнире выступят Надаль/Марк Лопес, Феррер/Баутиста-Агут.

В женских соревнованиях Испанию представят Гарбинье Мугуруса и Карла Саурес-Наварро. В парном турнире - Мугуруса/Суарес-Наварро и Медина-Гарригес/Парра-Сантонья.

Как сообщал УНИАН, летние Олимпийские игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.

Это будет первая в истории Олимпиада, которая состоится в Южной Америке.