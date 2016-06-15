Свитолина покинула теннисный турнир в Бирмингеме

Первая ракетка Украины проиграла испанке Карле Суарес Наварро.

Украинская теннистка Элина Свитолина покинула престижный турнир в Бирмингеме AEGON Classic с призовым фондом в 843 тысячи долларов. В первом раунде первая ракетка страны в трех сетах уступила испанке Карле Суарес Наварро - 5:7, 6:4, 5:7. Элина Свитолина была единственной представительницей Украины на турнире.

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