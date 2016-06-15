Свитолина покинула теннисный турнир в Бирмингеме
18:34, 15 июня 2016Другое
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Первая ракетка Украины проиграла испанке Карле Суарес Наварро.
Свитолина уступила в первом раунде AEGON Classic / sapronov-tennis.org
Украинская теннистка Элина Свитолина покинула престижный турнир в Бирмингеме AEGON Classic с призовым фондом в 843 тысячи долларов.
В первом раунде первая ракетка страны в трех сетах уступила испанке Карле Суарес Наварро - 5:7, 6:4, 5:7.
Элина Свитолина была единственной представительницей Украины на турнире.
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