В Рио представили награды Олимпиады-2016 (видео)

За 52 дня до начала Олимпийских игр Рио-2016 оргкомитет соревнований представил медали, за которые будут бороться лучшие атлеты мира, сообщается на официальном сайте Рио-2016.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах , который присутствовал на мероприятии в Олимпийском парке Барра, заявил: "Сегодня мы отмечаем начало финального отсчета времени до первых Олимпийских игр, которые пройдут в Южной Америке".

Золотые, серебряные и бронзовые медали весят 500 грамм каждая.

Спортсмены , которые поднимутся на пьедестал в Рио получат медали, изготовленные из золота, которое было извлечено без использования ртути и которое было подготовлено в соответствии со строгими критериями устойчивости, от начальной добычи вплоть до получения конечного продукта.

Как сообщал УНИАН, летние Олимпийские игры пройдт в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это будет первая в истории Олимпиада, проведенная в Южной Америке.