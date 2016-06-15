Международная федерация тенниса дисквалифицировала украинского врача на 4 года
Елена Дорофеева прописывала запрещенное вещество украинской теннисистке Екатерине Козловой.
Украинский врач Елена Дорофеева дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на четыре года за то, что прописывала запрещенное вещество украинской теннисистке Катерине Козловой (98-й номер мирового рейтинга на данный момент), сообщает Теннисный портла Украины.
Трибунал ITF постановил, что Козлова, в прошлом году отбывшая шестимесячную дисквалификацию за употребление запрещенного стимулянта диметилбутиламина, принимала его по указанию Дорофеевой, прописавшей ей его под видом витаминов.
В своем решении трибунал подчеркнул, что врач, работающий в области спортивной медицины, «несет огромную ответственность, особенно в отношении молодых спортсменов». Козловой на момент обнаружения у нее запрещенного вещества было 20 лет.