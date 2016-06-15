Международная федерация тенниса дисквалифицировала украинского врача на 4 года

Украинский врач Елена Дорофеева дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на четыре года за то, что прописывала запрещенное вещество украинской теннисистке Катерине Козловой (98-й номер мирового рейтинга на данный момент), сообщает Теннисный портла Украины.

Трибунал ITF постановил, что Козлова, в прошлом году отбывшая шестимесячную дисквалификацию за употребление запрещенного стимулянта диметилбутиламина, принимала его по указанию Дорофеевой, прописавшей ей его под видом витаминов.

В своем решении трибунал подчеркнул, что врач, работающий в области спортивной медицины, «несет огромную ответственность, особенно в отношении молодых спортсменов». Козловой на момент обнаружения у нее запрещенного вещества было 20 лет.