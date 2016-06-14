Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу Шараповой не позднее 18 июля
Стороны договорились об ускоренной процедуре рассмотрения дела.
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции Марии Шараповой, получившей дисквалификацию на два года за употребление мельдония, не позднее 18 июля, сообщает Спорт-Экспресс.
"Стороны договорились об ускоренной процедуре, что позволит вынести решение не позднее 18 июля 2016 года", - сообщает пресс-служба CAS.
Ранее сегодня стало известно, что Шарапова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации тенниса (ITF) о ее дисквалификации на два года за применение допинга.
Как сообщал УНИАН, 7 марта Шарапова объявила, что в ее допинг-тесте обнаружен мельдоний. Препарат 29-летняя теннисистка, по ее признанию, применяла почти 10 лет по совету врача и не знала, что с 1 января он входит в запрещенный список ВАДА. Пробу россиянка сдала 26 января, после поражения от Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open.
О дисквалификации спортсменки Международная федерация тенниса (ITF) сообщила 8 июня. Россиянка сразу же заявила, что оспорит свою дисквалификацию в CAS.